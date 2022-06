Grève à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle : comment se faire rembourser son billet ?

Les conséquences de la pandémie de Covid-19 sont encore largement visibles dans les aéroports Français. Les employés de Roissy-Charles-de-Gaulle, en région parisienne, se sont mis en grève jeudi 9 juin, demandant une hausse des salaires. Cette grève a provoqué l'annulation d'un quart des vols sur la journée, ce qui va concerner plusieurs milliers de personnes.

Si vous êtes concernés, vous ne pouvez pas demander à la compagnie de vous rembourser votre billet. Cette grève n'étant pas celle des employés d'une compagnie aérienne, mais bien de l'aéroport, il est inutile de lui demander le remboursement. Elle n'est pas en cause dans l'annulation de votre vol et vous perdrez votre temps. En revanche, bien que la compagnie ne soit pas responsable de l'annulation du vol, elle est tenue de vous prendre en charge à l'aéroport en vous proposant deux communications (mail ou téléphone), des rafraîchissements et repas ainsi qu'un hébergement et le transport si nécessaire.

La réglementation quant à l'annulation de vol due à une grève du personnel de l'aéroport n'est pas aussi simple que lorsque cela concerne les compagnies aériennes. Dans les faits, rien n'oblige l'aéroport de vous rembourser les vols annulés. En revanche, dans le cas de la grève à Roissy Charles de Gaulle, il est possible de faire une réclamation au groupe ADP (Aéroport de Paris) ou bien à la DGAC (Direction générale de l'aviation civile), même si rien ne garanti que vous pourrez obtenir un remboursement.

