Bernard Arnault : qui est celui que Jean-Luc Mélenchon accuse d'être "la pire des offenses" ?

Le sujet du jour. Patron discret, mais omniprésent ces derniers mois dans le débat public, Bernard Arnault est devenu la première fortune mondiale, selon le classement annuel du magazine américain Forbes, détrônant par la même occasion Elon Musk. L'empire LVMH, estimé à 180 milliards de dollars, est constitué d'entreprises florissantes dans le domaine du luxe comme Louis Vuitton, Christian Dior, Bvlgari ou encore Dom Pérignon.

Être le premier, c’est aussi accepter d’être critiqué. À l’heure de la crise du pouvoir d’achat, au cœur de nombreuses critiques d’ONG ou d’hommes politiques, comme Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file de La France insoumise a accusé Bernard Arnault, l'empereur du luxe, d'être "la pire des offenses" et aurait fait sa fortune en achetant des boites en faillite et en ne gardant que le meilleur. De quoi relancer le débat de l'imposition sur les populations les plus riches en France.

Pourquoi on en parle ? De quoi est fait son empire ? D’où est parti Bernard Arnault ? Comment LVMH est devenu LVMH ? Comment à plus de 70 ans prépare-t-il sa succession ?



Analyse. "Pour donner raison à Jean-Luc Mélenchon, on peut dire qu'effectivement, il a profité des difficultés boursières de 1987 et de l'Octobre noir, et par moment de rachats de pépites qu'il récupère et qu'il arrive à intégrer dans la galaxie LVMH et à relancer la marque. Maintenant, LVMH ce sont plusieurs dizaines de milliers d'employés en France et dans le monde, donc il ne faut pas non plus imaginer qu'il n'y a qu'un homme, assis tel l'oncle Picsou sur ²une fortune de dollars. C'est une vraie entreprise, avec de vrais employés et qui valorise la manufacture française", Martial You, chef du service économie de RTL.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info