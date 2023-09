Grande distribution : comment les consommateurs s'adaptent à la shrinkflation

Après Intermarché, Carrefour a promis à son tour de dénoncer les marques qui ne jouent pas le jeu et font de la shrinkflation, c'est-à-dire qui baissent les quantités d'un produit en gardant le même prix, voire en l'augmentant. Depuis ce lundi 11 septembre, dans les supermarchés du groupe, des affiches aident les clients à y voir plus clair. À Montesson par exemple, dans les Yvelines, nous les trouvons au rayon sodas, devant une boisson au thé bien connue. "Ce produit a vu son litrage baisser et les tarifs pratiqués par notre fournisseur augmenter", nous lit Virginie, mère de famille.

"C'est pas très sympa dans le contexte actuel où on sait tous qu'on a du mal à finir les fins de mois", poursuit-elle. Désormais, Virginie va devoir adopter de nouveaux réflexes, comme "regarder le prix au litre ou au kilo pour essayer de faire des comparatifs avec d'autres marques à côté, ou changer nos habitudes alimentaires. Là, on est sur un Ice Tea, peut-être qu'on peut aller sur une autre marque, un produit équivalent avec un tarif un peu moins cher".

Pour l'instant, dans cet hypermarché, cela concerne 26 produits sur 40.000. "Alors effectivement, ça peut sembler marginal, 26 références sur 40.000, et en même temps, c'est une question de principe. On considère chez Carrefour qu'on a une responsabilité, c'est celle d'informer nos clients", nous explique Stéphane Bompais, directeur de la communication client chez Carrefour. D'autres références pourraient être ciblées prochainement.