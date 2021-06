Assurance : a cause d'un dossier bloqué, elle vit depuis janvier avec 770 euros par mois

A cause d'un dossier bloqué, elle vit depuis janvier avec 770 euros par mois

A cause d'un dossier bloqué, elle vit depuis janvier avec 770 euros par mois

Séverine, suite à des soucis de santé, est en arrêt de travail depuis septembre 2020. Depuis, elle attend une opération qui a finalement eu lieu en février. Aujourd’hui, elle doit supporter encore plusieurs soins. La sécurité sociale lui paye donc des indemnités.

Pour ne pas avoir de perte de salaire, Séverine contacte l’assurance de son entreprise dans laquelle elle a souscrit un contrat prévoyance. Avec son employeur, elle réalise les démarches, dès septembre. Dans un premier temps, son employeur continue de lui verser une partie de son salaire jusqu’à décembre.

Mais, depuis janvier, la prévoyance n’a toujours pas débloqué les fonds nécessaires. Séverine se retrouve à vivre depuis janvier avec 770 euros par mois grâce à la sécurité sociale. Après plusieurs recommandés, mails et coups de téléphone, on lui répète la même chose : il manque des documents.

Elle vit avec 25,68 euros par jour

Séverine continue alors à envoyer ces mêmes documents, mais sans que rien n’avance. Et aujourd'hui, elle ne sait plus quoi faire. Epuisée par son opération, elle dépense toute son énergie à envoyer les mêmes documents tous les mois.

Elle double ses envoies de recommandés par des mails, mais n'a plus de réponse positive. Elle a 3 filles et, depuis janvier, ne touche que 25,68 euros par jours par la sécurité sociale, soit 770 euros par mois. Malgré l’aide de son employeur, Séverine n’a aucune réponse définitive de l’assurance. Elle compte sur l'aide de Julien Courbet pour que la dossier avance et qu'on lui verse la prévoyance qu'elle attend depuis janvier.