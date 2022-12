Frais bancaires : comment limiter le coût des retraits dans un autre établissement ?

C'est officiel et certains clients l'ont d'ores et déjà remarqué, d'après le comparateur de banques Panorabanques, effectuer des retraits dans un distributeur d'une autre banque que la sienne coûte de plus en plus cher. Une information pointée par nos confrères du Monde ce jeudi 22 décembre, qui soulignent que le nombre de "retraits déplacés" (le nom attribué à ce type d'opérations) autorisés par les banques va diminuant.

En moyenne, les banques autorisent jusqu'à trois retraits d'espèces par mois dans des distributeurs automatiques hors de leur réseau avec une carte classique, avant de facturer ces retraits déplacés à leurs clients, indique Le Monde d'après les données de Panorabanques. Un quota qui a "tendance à diminuer année après année", relève Basile Duval, porte-parole du comparateur, interrogé par le journal.

Selon Capital, qui s'est également appuyé sur ces chiffres, le coût annuel moyen pour quatre de ces opérations aurait bondi de 39% en 2022. Soit 12 euros, contre 8.6 euros en moyenne en 2021. Une simple stratégie des établissements de crédit pour augmenter leurs produits nets bancaires, précise le média.

Tandis que 24 banques, dont le CIC et Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ont abaissé leur seuil de gratuité, d'autres comme LCL ont choisi d'augmenter le tarif des retraits déplacés. Face à cette tendance, des solutions permettent d'éviter ou de réduire ces frais bancaires.

L'alternative des banques en ligne

Nul besoin d'être expert pour savoir qu'il faut avant tout bien choisir sa banque. Pour cela, des comparateurs bancaires gratuits permettent de passer en revue les offres de nombre d'établissements, notamm ent en matière de frais bancaires, afin d'opter pour un service adapté à vos besoins et ressources.

Pour les clients qui souhaitent ne pas avoir à se soucier du point de retrait de leurs billets, - 31% de Français n'y prêtent pas attention, selon un sondage Panorabanques publié en juin dernier et relayé par Capital - certaines banques en ligne ne facturent tout bonnement pas les retraits. C'est le cas de Boursorama, BforBank ou encore Fortuneo, citées par Le Monde. Passées au crible par l'UFC-Que Choisir, il apparaît que les plus populaires de ces néobanques présentent de nombreux avantages et peuvent être considérées comme tout aussi fiables que les banques classiques.

Optez pour des offres en packages

Avant de se lancer, Capital recommande de privilégier les offres groupées proposées par les banques traditionnelles, car elles comportent généralement des tarifs plus avantageux concernant les fameux retraits déplacés. Selon Panorabanques, en 2020, opter pour une offre groupée de services chez BNP Paribas ou la Société Générale permettait de doubler le nombre de retraits gratuits (de 3 à 6 par mois).

Enfin, certains établissements proposent des forfaits de retraits gratuits illimités. Des services qui peuvent toutefois s'avérer peu rentables au regard de leur coût initial. Encore une fois, tout dépend de vos besoins et la réflexion reste une étape indispensable avant de faire votre choix.

