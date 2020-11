publié le 12/11/2020 à 07:26

Les personnes ayant contracté un prêt immobilier peuvent changer d'assurance chaque année, c'est la loi, mais la banque LCL traîne des pieds d'après l'association UFC-Que Choisir, qui a décidé de lancer une action de groupe.

Selon nos informations, le préjudice s'éleverait à un million d'euros. Illustration concrète avec Bérangère et son mari qui ont acheté un bien il y a deux ans. Ils ont ensuite accepté une offre d'un autre assureur l'année dernière. "On a eu toutes les excuses pour ne pas que ce soit accepté par la banque. Depuis août de l'année dernière, on paie en double", s'insurge-t-elle.

Elle espère que cette action de groupe intentée par l'UFC-Que Choisir contre LCL va lui permettre d'obtenir un remboursement de ses versements. Ils seraient des milliers à demander une indemnisation et le respect de la loi en vigueur.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Les masques chirurgicaux en réalité réutilisables ? C'est ce qu'affirme une association de consommateurs. Ils pourraient être lavés et réutilisés jusqu'à dix fois en gardant leur capacité de filtration selon une étude de l'UFC-Que Choisir qui assure qu'ils sont toujours efficaces. Une affirmation qui n'a pas été validée par l'Afnor qui reste prudente.

Confinement - Plus d'un Français sur deux reconnaît ne pas avoir respecté le reconfinement. D'après un sondage publié par l'Ifop ce jeudi 12 novembre, 60% des Français ont transgressé au moins une fois les règles du confinement, en utilisant l'attestation de déplacement à d'autres fins que celles indiquées ou en recevant de la famille ou des amis.

Football - Trois jours avant un déplacement délicat au Portugal en Ligue des nations, l’équipe bis alignée ce mercredi 11 novembre au Stade de France par Didier Deschamps a été surprise par une sélection finlandaise efficace et s'est inclinée 2-0. "On a pris une bonne gifle", admet le sélectionneur.