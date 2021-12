Frais bancaires : pour économisez, mieux vaut se convertir au digital

Si les frais bancaires connaîtront une petite hausse en 2022, ce sont certaines utilisations qui sont particulièrement ciblées.

D’après l’étude réalisée par meilleurebanque.com, que dévoile Le Parisien, les frais bancaires connaîtront une petite augmentation en 2022. De manière générale, l'augmentation se révélera moins forte que les précédentes années. Le texte révèle que les banques traditionnelles augmenteront l’année prochaine les tarifs des prestations qui s’avèrent coûteuses pour les établissements bancaires. Par exemple : les opérations du quotidien réalisées en agence ou l’utilisation de moyens de paiement anciens (cash ou chèque).

Les banques en ligne peuvent alors être un moyen de réduire drastiquement les frais. Mais il faut être à l'aise avec le numérique. Les banques traditionnelles poussent alors les ménages à s’habituer aux moyens de paiement modernes.

Les retraits en cash et l'envoie des chèques deviendront plus chers

On observe la tendance avec le retrait gratuit de liquidités qui peuvent être réalisés dans d'autres banques. "Vous pouvez en faire de moins en moins et ils coûtent plus cher, 0,5 ou 0,25 centimes d’euros par retrait", relève le président de MoneyVox, Maxime Chipoy. Ce dernier ajoute qu'un distributeur est onéreux à entretenir. Les banques multiplient donc les stratèges pour que les clients viennent chez eux plutôt que chez les concurrents.

Les banques n'encouragent plus les clients à utiliser les chéquiers. L’envoi d’un chéquier augmente en moyenne de 4,87 %, et l’émission d’un chèque de banque de 5,18 %. Une stratégie qui s'explique financièrement une fois de plus selon l'étude. S’il ne représente qu’1,2 milliard de transactions, le chèque coûte 50 fois plus cher à traiter qu’un virement ou un paiement par carte selon la Banque de France.