Ford Mustang : comment ce coupé sportif est devenu un mythe américain

publié le 29/09/2020 à 07:15

S’il y a bien une voiture mythique aux États-Unis, c’est la Ford Mustang. Lancée en 1964, son allure racée est souvent associée en France au Gendarme de Saint-Tropez, ou encore à Un homme et une femme, de Claude Lelouch. Mais LE film qui l’a rendue populaire c’est Bullitt avec Steve McQueen et cette course-poursuite mémorable dans les rues en pente de San Francisco...

La Mustang est depuis associée à un certain esprit de liberté et à l’époque révolue des grandes heures de l’automobile, où la vitesse et la pollution étaient encore assez éloignées des préoccupations des Américains. Aux États-Unis, l’industrie automobile est d’ailleurs si importante que la voiture est un véritable symbole patriotique.

Il y a quelques mois, Ford a présenté un nouveau modèle révolutionnaire de Mustang au salon de l’auto de Los Angeles : une gamme électrique. Avec ce pari, l'un des plus grand de l'industrie automobile américaine, les États-Unis semblent bel et bien rentrés dans une nouvelle ère.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte-postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.