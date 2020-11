Noël : comment se procurer un sapin pendant le confinement ?

publié le 17/11/2020 à 14:08

La période de Noël peut donc commencer : à partir de ce vendredi 20 novembre, la vente et l'achat de sapins sera autorisée, malgré les mesures sanitaires en vigueur jusqu'au 1er décembre pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Au micro de RMC, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a confirmé qu'un décret dans ce sens serait adopté "dans les tout prochains jours". Il fixera entre autres les modalités de cette vente.

Mais le ministre a d'ores et déjà annoncé un certain nombre de commerces chez lesquels il sera possible de se procurer son arbre de Noël. Parmi eux, les grandes surfaces, magasins de bricolage et de jardinage, restés ouverts en tant que "commerces essentiels" lors de cette deuxième période de confinement.

Se pose également la question des fleuristes. Pour l'heure, ceux-ci sont autorisés à effectuer des ventes en "click and collect", ce qui exige donc une commande de l'acheteur avant la récupération.

Cette obligation ne devrait pas s'appliquer aux sapins avec le nouveau décret. "S'agissant des fleuristes, (...) la vente à l'extérieur là aussi pourra être organisée", a précisé Julien Denormandie. Le ministre que la distribution est prête, et que "l'ensemble des producteurs sont à pied d'œuvre".