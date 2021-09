Fête de l'Humanité : Gérald Darmanin condamne les slogans anti-police

La fête de l'Humanité s'est déroulée comme chaque année à la Courneuve, en Seine-Saint Denis. Ce dimanche 12 septembre, la nouvelle édition de cet évènement a été marquée par des slogans anti-police, scandés par la foule. Des propos que le ministre de l'Intérieur condamne.

Sur scène, le rappeur marseillais Soso Maness enchaîne ses titres devant des dizaines de festivaliers, avant d'inviter le public à chanter avec lui le slogan incriminé : "Tout le monde déteste la police". Sur une vidéo amateur, on entend le slogan contre les forces de l'ordre repris en chœur par une partie des fans de l'artiste. "Nous attendons tous des partis dits de 'gauche' participant à la fête de l’humanité une condamnation ferme des propos injurieux contre la police de la République", a réagi Gérald Darmanin sur Twitter.

"C'est un message qui salit l'institution et les policiers qui, depuis 2015, paient un lourd tribut. On est à 16 blessés par jour dans des missions de police", rappelle Stanislas Gaudon, délégué général du syndicat Alliance. "Ces mêmes personnes qui nous demandent d'être plus ouverts aux citoyens, organisent des concerts où l'on dit 'tout le monde déteste la police'. Je trouve ça insupportable et j'espère que ce sera condamnable". Le parti communiste, par la voix de son secrétaire national Fabien Roussel, condamne également ces propos et réaffirme son soutien aux policiers et à leurs conditions de travail.