Banque : elle perd 3.000 € à la suite d'une fraude et n'est jamais remboursée

Le 31 décembre 2020, Adeline renforce la sécurité de son compte bancaire avec le système à codes proposé par sa banque. Malheureusement, le 5 janvier 2021, un virement de 3.000 euros est effectué de son compte courant vers un compte nommé "KALIDOU".

Adeline n'est pourtant pas à l’origine de ce virement et n’a jamais donné ses codes. Elle se déplace à son agence bancaire et conteste immédiatement le virement via le formulaire dédié. Un deuxième virement de 3.000 euros a été repéré par son conseiller bancaire et a pu être annulé avant qu’il soit débité. Elle dépose plainte pour fraude le jour même.

Malgré tout, la banque la tient responsable du virement et refuse le remboursement. Elle saisi le médiateur de la banque, et insiste pour être remboursée en envoyant des courriers recommandés. Certains restent sans réponse. La banque campe sur ses positions et refuse de reconnaitre la défaillance de leur système de sécurité. Adeline a perdu 3.000 euros injustement. Elle attend son remboursement depuis maintenant un an !

La règle d'or lors d'un virement douteux

"C'est à la banque de prouver que vous avez commis une négligence grave qui seule peut vous priver du remboursement immédiat. Elle doit aussi prouver qu'il n'y a eu aucune déficience technique de ses systèmes de sécurité", explique l'avocate.

