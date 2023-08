Faut-il interdire les jets privés ?

À l’heure du changement climatique, le débat est emblématique. Le 6 avril 2023, devant l'Assemblée nationale, Clément Beaune a proposé de revoir à la hausse "l'éco-contribution" pour l'aviation d'affaires en 2024. Le ministre des Transports et de la Transition énergétique reste cependant hostile à l’interdiction des vols en jets privés, portée par les écologistes. Selon lui, une interdiction totale se heurterait par ailleurs à des "obstacles juridiques".

Dans un rapport, l'ONG Greenpeace a révélé que ce type de vol en Europe a augmenté de 64% en 2022 par rapport à l'année précédente. Il s'agit souvent d'une clientèle privilégiée. Cannes, par exemple, fait partie d'une des destinations les plus prisées pour ces utilisateurs de jets. On recense ceux qui possèdent leur propre flotte, et ceux qui appellent directement les compagnies. En effet, certaines compagnies permettent de louer des jets privés, c'est le cas de Airjet World ou Flexjet.

L'aéroport d'Amsterdam envisage d'interdire les vols de jets privés à l'horizon de l'année 2025-2026. Au micro de RTL, le porte-parole des aéroports de Nice Côte d'Azur, Aymeric Straub, rappelle que différentes initiatives comme le respect des trajectoires, des restrictions sur les heures où l'on peut atterrir et décoller, ou encore l'interdiction des avions trop bruyants ont déjà été mis en place dans le 3ᵉ plus grand aéroport de France pour réduire les émissions de CO2.



Pourquoi on en parle. Les jets privés, c’est combien de vols en France chaque année ? Que représentent ces vols dans l'empreinte carbone du secteur aérien ? Pourquoi les vols en jets continuent-ils d'augmenter ?

Analyse. "Les vols en jets privés continuent d'augmenter à croissance rapide. En France, c'est un avion sur dix. C'est très préoccupant, car ils sont 4 à 14 fois plus polluants que les avions commerciaux et ce sont souvent des vols assez courts, avec très peu de passagers. Ces kilomètres pourraient se faire avec d'autres moyens de transports comme le TGV ou l'avion de ligne", estime Charlène Fleury, coordinatrice et porte-parole du réseau "Restez sur terre".



"Selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, les jets privés représentaient en 2019 : 4.000 mille tonnes de CO2, sois 1,6% des émissions dans le trafic aérien en France", explique Arnaud Tousch qui suit le secteur de l'aviation pour RTL.

