Taylor Swift au cœur d'une polémique pour l'usage immodéré de son jet privé

Taylor Swift, pollueuse numéro 1 des célébrités ? L'agence Yard a publié le 29 juillet 2022 une liste qui a fait l'effet d'une bombe : "Quelles stars émettent le plus de CO2 avec leurs jets privés ?" Tout en haut de cette liste, on peut retrouver la chanteuse américaine qui, avec 22.923 minutes de vol depuis janvier, décroche la médaille d'or de la pollution.

D'après le rapport, le jet de la chanteuse effectue de nombreux petits vols intérieurs. En moyenne, le trajet ne dure que 80 minutes pour traverser 223 km. Résultat : ce seul jet a émis en moins de 8 mois quelque 8.293 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, soit 1.184.8 fois plus qu'un humain moyen en une année. Le vol le plus court de la chanteuse était de 36 minutes pour un aller simple du Missouri à Nashville.

Yard ne s'est pas contenté de crucifier Taylor Swift, mais a aussi publié les chiffres d'autres gros pollueurs : le boxeur Floyd Mayweather, Jay-Z, le joueur de baseball A-Rod, une autre star de la country en la personne de Blake Shelton, le réalisateur Steven Spielberg est bon 6e avec 61 vols en 2022 à bord de son jet, Kim Kardashian est 7e... Puis suivent, dans l'ordre : Mark Wahlberg, Oprah Winfrey et Travis Scott.

Rapidement, les réseaux sociaux qui aiment particulièrement se battre pour ou contre Taylor Swift, sont devenus un champ de bataille. Les premiers défendant la superstar de la chanson et les autres se moquant de ses micro-trajets.

Les explications de son équipe

L'équipe de communication de la chanteuse a rapidement perçu le danger de ces révélations pour la "reputation" de la chanteuse. Dans un communiqué envoyé à la presse, l'équipe explique que Taylor Swift est loin d'être à bord de tous les vols de son jet privé. "Le jet de Taylor est régulièrement loué par d'autres personnes. Attribuer la totalité voire une grande partie de ces voyages à une seule personne est incorrect", peut-on lire dans les colonnes de Rolling Stones.

En France, les jets privés sont aussi particulièrement surveillés sur les réseaux sociaux. Une façon de se moquer des ultrariches et, éventuellement, de les faire adopter des habitudes plus écoresponsables en égratignant leurs images. Le compte @laviondebernard par exemple sur Instagram et Twitter vise les déplacements de Bernard Arnault (le richissime patron de LVMH) et plus particulièrement les vols du jet de LVMH (F-GVMA). Un compte inspiré par @ElonJet qui traque les déplacements du jet privé d'Elon Musk (N628TS).

