INVITÉS RTL - Faut-il interdire les vols en jet privé ?

Vers une interdiction des vols en jet privé ? La polémique enfle autour de ce mode de trajet. "Il est temps de bannir les jets privés", a réclamé le député écologiste Julien Bayou. Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, a appelé lui à la régulation. "Je pense qu'on doit agir et réguler les vols en jet privé", a indiqué le ministre.

Thomas Portes, député Nupes de Seine-Saint-Denis, a réagi à cette situation au micro de RTL, lundi 22 août. "On a un gouvernement qui appelle les Français et les Françaises à la sobriété pour lutter contre le réchauffement climatique. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui traversent la France avec des appareils qui consomment de manière astronomique", explique l'élu de gauche.

Le secteur aérien serait responsable de 2 à 3% des émissions de carbone. La majorité des trajets sont des vols commerciaux. Les vols d'affaires ne représenteraient que 10% du trafic. Cette mesure serait "davantage symbolique qu'impactante pour l'environnement", affirme Arnaud Aymé, spécialiste des transports.

"Je ne crois pas à la régulation que porte aujourd'hui Clément Beaune", explique Thomas Portes. Le député écologiste assure qu'une proposition de loi sera déposée "à la rentrée". Les effets de la mise en place d'une régulation ou d'une taxation de ces vols seront à évaluer. "Une majorité d'aéroports en France vivent surtout de l'aviation d'affaires", indique notamment Arnaud Aymé.

