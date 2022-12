Est-ce le moment d'ouvrir un Plan Épargne Logement ?

Pour la première fois depuis près de 22 ans, le taux du Plan Épargne Logement (PEL) va voir son taux de rémunération augmenter et passer, à compter du 1er janvier prochain, de 1 à 2%. Il sera donc identique au Livret A. Mais en quoi consiste le PEL ? Ce produit financier est un placement qui permet, à terme, d’épargner en vue d'acheter un logement ou encore d’effectuer des travaux à son domicile.

Alors que Bruno Le Maire a récemment annoncé que cette hausse du taux était un nouveau coup de pouce pour l'épargne et le pouvoir d'achat des Français, le Plan Épargne Logement reste moins intéressant qu’un Livret A, si le but est de faire fructifier son épargne. Tout d’abord, l’argent est bloqué au moins quatre ans, ainsi cela n'a aucun impact sur le pouvoir d'achat immédiat des familles.

Ensuite, cet argent est fiscalisé, ce qui veut dire qu'avec un taux à 2%, vous ne gagnez en vérité que 1,4%. Le Livret A va, de son côté, atteindre 3% de rémunération en février prochain si on applique la formule mathématique. Il sera donc deux fois plus intéressant que le PEL, qui reste utile en cas de projet d’achat ou de rénovations.

Quel taux proposé pour un prêt ?

L’une des spécificités de ce PEL, c'est qu'il vous garantit un taux lors de la souscription à un emprunt immobilier. Actuellement, ce taux se situe à 2,2%, alors que les prêts bancaires oscillent, en ce moment, entre 2,5 et 3%.

Il y a un an, le PEL n'était pas intéressant, car on trouvait des crédits à 1% sur 20 ans. Mais aujourd'hui ça devient une aubaine puisqu'on sera à plus de 3% d'intérêts l'an prochain. Néanmoins, le prêt que vous allez souscrire grâce à votre PEL ne pourra pas excéder 92.000 euros. Il ne couvre donc pas tout le prix de la maison ou de l'appartement, mais il permet d'avoir un apport intéressant, et aujourd'hui, c'est la condition sine qua non pour décrocher un prêt à la banque.

L’aubaine des vieux PEL

Certains anciens PEL sont rémunérés à plus de 2% et sont les bêtes noires des banques. La cour des comptes avait même demandé qu'on puisse les clôturer. Si vous avez, par exemple, un PEL ouvert entre 2000 et 2003, il est rémunéré 3,27% et peut atteindre 4% pour un compte datant de 1994. Ce sont désormais des produits introuvables aujourd'hui car on ne peut plus garder un PEL plus de 15 ans.

Quel coût pour les banques ?

C’est un placement qui coute cher aux banques. On compte un peu plus de 12 millions de PEL dans le pays, dont un tiers date d'avant 2011. C'est donc 90 à 100 milliards sur 280 milliards qui sont grassement rémunérés. Et qui ne servent à rien. Une cagnotte.

