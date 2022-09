Épargne : livret A, PEL, LEP... Quels sont les meilleurs placements pour son argent ?

Les Français sont parvenus en moyenne à mettre 2.848 euros de côté depuis le début de la pandémie, selon une enquête réalisée par IPSOS. Beaucoup privilégient l’épargne et plus particulièrement le livret A pour faire fructifier cet argent. Le taux de ce dernier est passé de 0,5 % à 2 % en un an. Seulement la plus-value est assez faible puisque pour 4.000 euros placés, cette épargne rapportera seulement 80 euros d’intérêts. Au mois d’août, près de 4,5 milliards d’euros ont été collectés sur le Livret A, une première depuis 2009.

D’autres usagers choisissent de se tourner vers un autre type de placement, l’assurance-vie. Sur ce produit, il faudra également s’armer de patience puisque le rendement est assez faible. Il est passé de 7 % en 2017 à environ 1,3 % en septembre 2022. Il existe différents types de contrats et un délai de blocage qui peut varier sur l’assurance-vie.



Parmi les autres types de placements choisis, figure le Plan d’Épargne Logement ou PEL. Ce dernier est plafonné à 61.200 euros. Cette épargne est cependant moins intéressante en 2022 puisque le marché immobilier présente moins d’intérêt qu’il y a quelques années. Le PEL a un rendement bloqué à 0,8 % les premières années.

L’une des autres solutions qui existe pour essayer de faire fructifier son argent est de placer des fonds en bourse et de spéculer, mais c’est risqué. Enfin, le Livret d'Épargne Populaire ou LEP est également un plan d’épargne pourtant, il n’est pas privilégié par les usagers. Pour pouvoir choisir ce placement, il faut répondre à des conditions de revenus. La moitié des personnes éligibles à cette épargne ignorent son existence.

