Épargne : pourquoi le LEP est-il plus intéressant que le livret A ?

Enfin une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français, les taux des livrets A et des Livrets d'Épargne Populaire (LEP) vont augmenter. Au vu de l'inflation, le gouverneur de la Banque de France doit proposer vendredi des augmentations de taux au ministère de l'Économie et des Finances. Bercy décidera ensuite d'appliquer des hausses de rémunérations. Un taux revient régulièrement pour le livret A, 0,8% contre 0,5% jusqu'à présent.

Et le ministre Bruno Le Maire a déjà expliqué et annoncé sur RTL qu'il était favorable à un coup de pouce supplémentaire pour le Livret d'Épargne Populaire, déjà rémunéré à 1% actuellement. Le LEP devrait donc être davantage rentable. C'est pourtant un dispositif peu utilisé aujourd'hui.

Le Livret d'Épargne Populaire ressemble un peu au livret A, avec de l'argent qu'on peut placer et récupérer quand on veut sans risque et avec un point positif, c'est mieux rémunéré, à hauteur de 1% aujourd'hui, deux fois plus que le livret A. Alors, on ne fait pas de folies avec 1% de bénéfice mais il est possible que ce taux soit réévalué pourquoi pas à 2% voire plus, si Bercy le décide. Le LEP deviendrait alors un placement de choix en ces temps d'inflation.

Seule restriction : le revenu

Aujourd'hui, 7 millions de foyers détiennent ce type de livret en France. C'est encore faible car 15 millions de ménages y ont le droit d'après la Banque de France. Seule restriction, le revenu. Un célibataire qui voudrait ouvrir un Livret d'Épargne Populaire, ne doit pas gagner plus de 1.668 euros par mois par exemple et pas plus de 2.560 euros par mois pour un couple. Vous pouvez garder votre LEP aussi longtemps que vous êtes en dessous du plafond de ces ressources.