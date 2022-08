Épargne : qu'est-ce que le LEP et qui peut en bénéficier ?

Le 1er août rime avec une série de changement comme la revalorisation du SMIC, de l'allocation de rentrée scolaire, du livret A mais également du livret d'épargne populaire qui devient un véritable bon plan.

Le LEP passe de 2,2% à 4,6% ce 1er août 2022. C'est un livret gratuit, net d'impôts, sans risques et avec un rendement garanti. Ce livret est la copie conforme du livret A mais il est réservé aux bas revenus. Pour en bénéficier, il ne faut pas toucher plus de 1.700 euros net pour une personne seule et 3.500 euros pour une famille avec deux enfants.

"J'ai donc placé 6.300 euros dans mon livret d'épargne populaire et j'ai fait le calcul de ce que peux me rapporter mon livret sur une base de cinq mois, donc du 1er août au 31 décembre, et ça me rapporte 120,75 euros", dit Maxime qui vient d'ouvrir son LEP. Cela lui aurait rapporté 50 euros seulement s'il avait la même somme sur un livret A.

Le seul problème du LEP est son déficit de notoriété. Moins d'un Français sur deux éligibles en possède un. En cas de doute, ne pas hésiter à poser la question à son banquier.

