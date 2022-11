ENQUÊTE - Inflation : le "panier RTL" en hausse de 25% sur un an même s'il a moins augmenté en octobre

Les mois se suivent et se ressemblent pour le "panier RTL", même si ce mois-ci, l'inflation est en baisse par rapport au dernier mois, avec "seulement" +0.8%. Cela fait 24 centimes de plus pour un total qui approche aujourd’hui des 30 euros, 29,95 euros précisément. C’est la première fois qu’il augmente aussi peu depuis le mois de février.

C'est aussi la première fois aussi que le prix de six produits reste inchangé d’un mois sur l’autre. C’est presque la moitié du panier. L’huile et les steaks hachés baissent même de quelques centimes. Si le prix du kilo de pommes n’augmentait pas autant, on aurait presque pu annoncer une bonne nouvelle ce matin.

Mais même si l'inflation ralentit, elle reste toujours aussi impressionnante sur un an. Le panier a ainsi pris six euros sur un an, soit 25% de plus.

Les Français se tournent de plus en plus vers le discount

Pour ce mois novembre, RTL a décidé d'innover et de se rendre chez un discounteur et dans une épicerie bio, avec la même petite liste de courses.

Chez le discounter, le panier coûte 22,70 euros. Cela correspond à sept euros de moins que notre référence en hypermarché conventionnel. Ça veut dire aussi 24% d’économies. C’est clairement ce qui a motivé Patricia. : "Son

Comme elle, de plus en plus de consommateurs basculent vers le discount. Les deux gros acteurs Lidl et Aldi grignotent d’années en années des parts de marché à Carrefour, Leclerc et les autres. Ils pèsent 11% aujourd’hui contre 7% il y a cinq ans.

Le bio toujours plus cher

Pour le panier bio, les prix sont affolants : 46,50 euros, soit 16 euros de plus que le panier dont on vous parle chaque mois. C’est 55% plus cher. Chantal sort d’une épicerie bio à Neuilly avec une bouteille d’huile de coco et un sachet kraft rempli de noix de cajou. Elle a pris l’habitude d’y faire ses courses, "l'habitude de quelqu'un qui n'a pas d'énormes problèmes matériels on va dire", confie-t-elle au micro de RTL.

Consciente de son privilège, parce qu’elle a les revenus pour et parce que c’est meilleur pour sa santé. "J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on rappelle des lots, c'est soit dans des premiers prix soit des grandes enseignes. Et puis il y a des prix qui me paraissent lunaires dans des grandes enseignes. Donc je me dis on ne peut pas non plus manger de la viande à ce prix-là. Il y a un moment où je me dis : quand les prix sont trop bas c'est qu'il y a un loup".

Avec le prix du panier bio, on peut donc s'offrir deux paniers discount et une boîte de six œufs en plus.

