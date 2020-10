Pourquoi la France a-t-elle dû rallumer ses centrales à charbon ?

publié le 25/10/2020 à 05:12

En témoigne l'arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim en juin dernier, la France est engagée dans un processus de réduction de sa part du nucléaire. Conséquence, depuis le mois de septembre, plusieurs centrales à charbon ont dû reprendre leur activité, comme à Saint-Avold par exemple.

Selon une enquête de LCI, cette dernière a été réactivée et a fonctionné une vingtaine de jours depuis septembre. Une réactivation nécéssaire, car selon le quotidien, 22 réacteurs nucléaires sont en maintenance en France sur les désormais 56 (depuis la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim). De plus, les éoliennes sont à l'arrêt ses dernières semaines par manque de vent.

Présentant un danger environnemental, les 4 dernières centrales à charbon de France (LE Havre, Saint-Avold, Cordemais et Gardanne), sont censées être fermées pour 2022 selon l'exécutif. Pourtant, LCI précise qu'un centre EDF reconnaît leur utilité car elles démarrent très rapidement et n'ont, dans certaines régions, que très peu d'alternatives. Si la France veut donc honorer ses promesses de réduction du nucléaire et fermer ses dernières centrales à charbon, elle devra trouver d'urgence de nouvelles sources d'énergie.