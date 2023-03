INVITÉ RTL - Retraites : "Elisabeth Borne donne le sentiment d'être complètement dépassée", selon Sébastien Chenu (RN)

L'autorité d'Elisabeth Borne est "largement entamée" par la réforme des retraites, estime Sébastien Chenu. Invité de RTL ce mercredi 29 mars, le député Rassemblement nationale et vice-président de l'Assemblée nationale a estimé que la première ministre lui "donne le sentiment d'être complètement dépassée", alors qu'elle s'est proposée de recevoir les syndicats à Matignon en début de semaine prochaine pour sortir de la crise.

"Les recevoir pour leur dire quoi ? Mme Borne me donne le sentiment d'être dépassée. Elle est légitime parce qu'elle est nommée par le Président de la République et que jusqu'à présent, il a fait le choix de la maintenir. Mais elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Son autorité est largement entamée. Elle a raconté n'importe quoi aux Français en disant qu'elle disposait d'une majorité à l'Assemblée qu'elle n'a pas été capable de trouver. Donc, recevoir les syndicats c'est toujours bien. Mais pour dire quoi ? Qu'elle retire le texte ? Qu'elle l'amende ? Si c'est ça, ça peut aller dans le bon sens. Mais je n'ai pas le sentiment qu'à l'autre bout de la chaîne, celui qui tire les ficelles, le Président, ait une quelconque envie de bouger. Je crois que tout ça c'est un rideau de fumée. Et les syndicats pourraient se sentir humiliés s'ils n'étaient pas entendus", a estimé Sébastien Chenu.

"C'est la stratégie du pourrissement. Une sorte de stratégie d'épuisement. On cherche à gagner du temps pour aller peut-être jusqu'au rendu du Conseil constitutionnel le 18 avril", a-t-il poursuivi. Le député a par ailleurs assuré "attendre quelque chose" de l'examen du texte par les Sages car "il y a une partie qui est insincère budgétairement", "les outils qui ont été utilisés n'étaient pas adaptés" et "l'on a mis dans ce texte des dispositions qui n'avaient rien à voir", comme "l'index sénior".

