Emmanuelle Charpentier prix Nobel : pourquoi les chercheurs fuient la France

publié le 08/10/2020 à 09:32

Le prix Nobel de chimie a été décerné ce mercredi 7 octobre aux inventrices du "ciseau moléculaire" Crispr/Cas9, un outil de modification du génome révolutionnaire. La Française Emmanuel Charpentier est l'une des deux lauréates. Une distinction saluée par beaucoup en France, alors qu'elle a quitté le pays il y a 25 ans.

Emmanuelle Charpentier répondait à Thomas Sotto au soir de sa victoire sur RTL et une phrase résume la situation préoccupante de notre recherche : "les moyens financiers que j'ai à Berlin, à l'Institut Max-Planck, je ne les aurais certainement pas en France." Cela fait penser à la Silicone Valley et à San Francisco où lorsque vous vous promenez dans les locaux des géants de la Tech, vous entendez parler français dans les open spaces.

Un des patrons de Spotify avait dit un jour: "Continuez à former les meilleurs ingénieurs et chercheurs du monde dans vos universités, nous, on a du travail pour eux."

Une fatalité ou un absence de volonté ?

On ne sait pas retenir nos talents et on ne veut pas. Esther Duflot, Nobel d'économie, est partie à Harvard et a conseillé Barack Obama. Emmanuelle Charpentier est redevenue française au moment où elle a reçu son Prix Nobel aussi parce qu'elle ne pourrait pas travailler en France.

Savez-vous ce qu'elle fait ? Ce qu'est le Crispr-Cas9 qui lui a permis de décrocher ce prix ? C'est un moyen de découper l'ADN pour réparer un gène malade. C'est de la thérapie génique et c'est de l'OGM. Autrement dit des sujets d'études qui sont interdits en France.

Le budget de la Recherche revu à la hausse

Le gouvernement veut quand même augmenter le budget de la Recherche dans notre pays. Cela va aider les scientifiques, mais on part de loin. En fait, on va injecter 25 milliards dans la recherche sur 10 ans pour arriver à un budget de 20 milliards par an pour la recherche en 2030.

C'est bien. Mais ce n'est pas de l'investissement en fait, c'est du rattrapage. On est tellement loin derrière sur les salaires, sur le nombre de doctorants. Alors 20 milliards par an, c'est une augmentation significative.

Un élément de comparaison pour se faire une idée : 20 milliards pour la France entière, c'est ce qu'Amazon injecte tous les ans depuis 2017 dans sa recherche. Google investit 16 milliards par an, Samsung 15 milliards, Microsoft 12 milliards, Apple 11 milliards, etc. L'État investit moins que les géants de la technologie mondiale.

Moins de dogmatisme chez les Américains

Ces investissements attirent les chercheurs. Mais pas seulement : il y a moins de dogmatisme chez les Américains. Un chercheur en France ne doit pas avoir envie de monter son entreprise. C'est mal !



L'ancien directeur de thèse d'Emmanuelle Charpentier à Pasteur disait dans Le Monde, il y a quelques années, "elle démarrerait un labo sur une île déserte. Elle a un comportement d'entrepreneuse."



Il faut offrir cette perspective à nos chercheurs sinon ils vont la chercher ailleurs. Et il faut donner des moyens financiers à l'échelle européenne. Encore une fois, Emmanuelle Charpentier est un bel exemple d'itinérance européenne. Sinon, les seuls Nobel qu'on gardera en France, ce sont nos prix Nobel de littérature.

Le plus : deux études qui en disent long sur le monde de la Covid

Deux études ont été publiées le même jour : selon la Banque Mondiale, le coronavirus va faire basculer 88 à 115 millions dans la pauvreté avec moins de 2 dollars par jour, notamment des urbains. Et selon PWC, la fortune des milliardaires atteint 10.200 milliards de dollars. Un record ! Cette fortune est boostée par la hausse des entreprises technologiques et des laboratoires à la bourse depuis le début de l'épidémie.

La note : 18/20 aux producteurs de pomme de terre

La situation est compliquée à la suite de la fermeture de restaurants d'entreprises ou de cantines pendant le confinement. Il y a de la surproduction. Et plutôt que de voir les prix s'effondrer, les producteurs proposent de changer leurs cultures pendant l'hiver pour arrêter de faire des pommes de terre et de passer aux choux ou aux carottes. Steak choux-fleur pour tout le monde à midi !