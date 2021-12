INVITÉ RTL - Croissance : la Banque de France prévoit 6,7% en France pour 2021

"Le plus haut chiffre de croissance depuis plus de 50 ans". Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a annoncé "la croissance française sur 2021 sera à 6,7%, selon les dernières prévisions". Il s'agit de "la photo la plus précise compte-tenu de tout ce que nous avons", précise-t-il.

La banque centrale prévoyait depuis septembre une croissance 6,3%, tout en évoquant ensuite la possibilité qu'elle se situe plutôt autour de 6,75%. Invité de RTL ce mercredi 8 décembre, François Villeroy de Galhau souligne "deux points d'attention" qui sont "la contrepartie de cette reprise solide" : les difficultés d'approvisionnement et les difficultés de recrutement.

En ce qui concerne l'approvisionnement, les difficultés sont "temporaires", selon le gouverneur de la Banque de France. Elles sont dues à la reprise économique et à la hausse des prix de l'énergie. Pour le recrutement, "nous craignons que ces difficultés soient plus durables (...) Il y a autour de la moitié des entreprises qui se plaignent de cela", note François Villeroy de Galhau. Depuis un an, les entreprises ont "embauché massivement". "Les créations d'emplois entre mi-2020 et mi-2021, ce sont 600.000 emplois", ajoute-t-il.