Emmanuel Macron a annoncé que la France allait relancer un programme nucléaire et construire de nouveaux réacteurs sur son sol, en reportant toutefois à plus tard les détails sur ces futurs EPR. Une décision qui place la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili dans une position délicate.

En 2014 et à l'époque députée, Barbara Pompili souhaitait fermer 15 à 20 réacteurs nucléaires d'ici 2025. Six ans plus tard, la ministre reconnaît que "le nucléaire pose un certain nombre de problèmes", notamment en matière de déchet et de sécurité. "Si des nouveaux réacteurs sont construits, ils ne pourront pas être en fonctionnement avant au moins 15 ans", explique-t-elle, le temps de "continuer le travail" sur ces sujets.

Selon elle, le président de la République a "exposé sa vision et sa volonté de construire de nouveaux réacteurs nucléaires". Elle projette le projet après l'élection présidentielle et donc à la réélection d'Emmanuel Macron.