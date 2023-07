Alcool : l’État prévoit d’augmenter les taxes pour engranger des recettes

Le gouvernement cherche à faire des économies. Le bouclier tarifaire va être baissé de 10% dès le mois d'août, entraînant un supplément de 160 euros par an en moyenne sur les factures d'électricité des Français. L'exécutif cherche aussi à faire entrer des recettes, qui pourraient passer par une hausse des taxes sur l'alcool, selon les informations des Echos. Le ministère de l'Économie explique que cette augmentation serait de "quelques centimes" de plus : un à deux centimes de plus pour les alcools forts (vodka, whisky), et plus 0,03 centimes par bouteille de vin.

Le mode de calcul des droits et des taxes pourraient également changer. Actuellement, ils sont indexés sur l'inflation d'il y a deux ans. Le gouvernement aimerait indexer ces taxes sur l'inflation de l'année précédente, comme pour le tabac. Cette mesure pourrait rapporter quelques centaines de millions d'euros en plus.

Les taxes sur les boissons, qui incluent aussi les boissons sucrées, rapportent chaque année près de 5 milliards d'euros. La Fédération française des spiritueux voit rouge et explique que le secteur est déjà en difficulté. La Fédération ajoute ne pas avoir augmenter les prix et refuse une hausse des charges. Les discussions avec le gouvernement promettent d'être houleuses au moins jusqu'à la rentrée, date à laquelle le projet devrait être officiellement présenté.

