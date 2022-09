ÉDITO - Réforme des retraites : l'exécutif se prépare à passer en force, selon François Lenglet

Le président de la République serait prêt à se lancer très vite dans la réforme des retraites, quoi qu’il en coûte. La Première ministre Élisabeth Borne avait marqué une certaine réserve sur le sujet il y a quelques jours, en ne le mentionnant pas parmi les priorités de l’action gouvernementale. Et le patronat lui-même, par la voix de Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, avait carrément mis le pied sur le frein, en déclarant : "Ce n’est pas ce qu’il faut faire le 1er septembre, on a plein d’autres problèmes".

C’est vrai que les problèmes ne manquent pas : l’inflation, la crise énergétique, la guerre... Emmanuel Macron veut presser le pas car il y a d’abord un argument de fond, c’est par les réformes qu’on sortira de la crise, et non pas en les évitant. Puis un argument d’opportunité politique : plus le temps va passer, moins ce sera facile, estime-t-on à l’Élysée. La tentation de provoquer la crise de la part des opposants sera de plus en plus forte, alors que la capacité d’action du président va s’affaiblir, compte tenu du fait qu’il ne peut se représenter.

Il sera ce que les Américains appellent un "lame duck", un canard boiteux, coincé entre les prétendants à sa succession et l’opposition parlementaire. Et puis il y a le tempérament d’Emmanuel Macron, qui est tout autant son positionnement politique : on fonce. Le chef de l'État veut repousser l’âge légal à 64 ou 65 ans, comme il l’envisageait pendant la campagne présidentielle. Et payer en contrepartie, mettre le paquet sur les avantages liés à la pénibilité du travail effectué, ceux qui seront consentis aux carrières longues, et aux femmes isolées.

Un recours au 49-3 ?

Cette réforme ne sera négociée ni à l’Élysée, ni au gouvernement, on ne se fait pas d’illusion sur la concertation avec les syndicats, et pas davantage sur le travail parlementaire avec l’opposition, même avec la droite. Tous les signaux d’ouverture ont disparu. Impossible de trouver une majorité, on se prépare donc à passer en force.

Utiliser l’article 49-3 est donc possible. Cet article permet de faire adopter un projet de loi sans vote, en engageant la responsabilité du gouvernement, au risque de faire tomber le gouvernement. La constitution permet de l’utiliser pour les textes financiers, Bercy a d'ailleurs calculé qu’il faudrait le sortir jusqu’à 8 fois pour faire adopter le budget, compte tenu des allers-retours entre les chambres. Mais elle autorise aussi un 49-3 par session sur un autre sujet, qui est tout trouvé. L’autre voie possible, c’est le référendum.



Des sources évoquent la période 1958-1962, où le général de Gaulle n’avait pas la majorité à l’Assemblée, et où il a pourtant gouverné et transformé les institutions. À l’époque, l’Assemblée avait refusé l’élection au suffrage universel du président de la République qu’il proposait. De Gaulle convoque alors un référendum sur le sujet. Une motion de censure est votée contre son gouvernement par l’Assemblée, c’est la seule votée à ce jour pendant la Ve république. En rétorsion, il dissout l’Assemblée. Et il gagne d’abord le référendum, puis les législatives qui suivent, avec une confortable avance. Pour l’actuel président, c’est bien sûr le scénario rêvé. Honnêtement, ça n’est pas le seul, celui du grand bazar politique et social existe également.

