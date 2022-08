Votée la semaine dernière, la hausse des retraites de 4% devait être versée dès ce mardi 9 août aux quinze millions de bénéficiaires concernés. Finalement, la quarantaine d'euros supplémentaires apparaîtra le mois prochain, en septembre. Un paiement avec effet rétroactif, pour rattraper le couac de ce mois d'août.

La mauvaise nouvelle est indiquée en toutes lettres sur le site de l'assurance retraite. "Cette revalorisation n'interviendra pas sur le paiement du 9 août", peut-on ainsi y lire. Le temps que la loi soit votée au Parlement, puis promulguée, il était trop tard pour modifier les calculs et les virements de pensions de retraite.

Ce n'est que partie remise, car la revalorisation des pensions de 4% sera rétroactive. Cela signifie que tout sera rattrapé, si tout va bien. Les augmentations du mois de juillet et d'août figureront ainsi sur le versement du mois de septembre. Pour une retraite de base de 1.200 euros par mois, cela fera une augmentation de 45 euros tous les mois, une fois que tout sera rentré en ordre.

