ÉDITO - Le chômage au plus bas depuis 2008 : quel état des lieux pour l'emploi en France ?

Si l'économie française n'est pas toujours au beau fixe, il est un secteur qui fonctionne ces derniers temps : l'emploi. Celui-ci fait l'objet d'un numéro spécial du supplément Le Parisien-Aujourd'hui en France, dont RTL est partenaire. Hormis les constats mis en avant, un fait a de quoi interpeller.

Lors de la dernière Présidentielle, la question de l'emploi et la peur du chômage arrivait en 6e place des préoccupations des Français. Or, 5 ans plus tôt, cette crainte était dans le trio de tête. C'est incroyable, mais à l'échelle du pays, le chômage n'est plus un problème. Bien entendu, ceux qui sont au chômage ont de quoi s'offenser de cette affirmation.

Mais si l'on regarde de plus près, le taux de chômage actuel est le plus bas depuis 2008 : 7,1%. Le marché du travail reste très dynamique. Plus d'un million d'entreprises ont été créées en France en 2022. Il faut évidemment tenir compte que nombre d'auto-entrepreneurs restent assez précaires.

Cependant, certaines régions sont proches du plein emploi : en Bretagne, Pays de la Loire, ou encore en Corse, on compte 6% de chômeurs de catégorie A - ceux qui n'ont jamais travaillé. La France possède 59.000 emplois dans l'industrie depuis 2017 alors qu'elle en avait détruit 490.000 entre 2006 et 2016.

L'intérim, nouvelle porte d'entrée vers le CDI

Le chiffre des faillites a déjà commencé à remonter. Il sera très intéressant de voir ce qu'il se passe. Depuis des années, tous les économistes nous disent qu'en-dessous de 1,5% de croissance, on détruit des emplois. Et l'on pourrait bien avoir une année 2023 proche de la croissance zéro, voire en récession tout en ayant un chômage qui reste bas.

Un paradoxe rendu possible par la pénurie de main d'œuvre. Pour plus de détails, il faut regarder du côté de l'intérim. Sur un an, une légère tendance à la baisse de ces contrats a été constatée. Mais cela ne veut pas dire que les chefs d'entreprises commencent à réduire leurs embauches.

C'est plutôt le signe d'un marché très tendu, avec des patrons qui se battent pour trouver des collaborateurs. On signe donc des CDI pour fidéliser ses talents. L'intérim devient donc une porte d'entrée vers les contrats longs. Chez Randstad par exemple, 25.000 CDI ou CDD ont été recrutés pour le compte de clients qui faisaient venir des intérimaires auparavant. L'an dernier, les entreprises ont signé un peu plus de 5 millions de CDI : un record. C'est près de 845.000 contrats à durée indéterminée de plus qu'en 2019.

Pourquoi certains renoncent à leur contrat long pour l'intérim ?

C'est un nouveau rapport au travail, un nouveau rapport à l'emploi pour être plus précis. L'intérim devient un choix pour ceux qui sont sur des activités en très forte tension. On détermine le moment où on travaille. On a une forme de liberté dans le rythme de travail, en rééquilibrant vie familiale et vie professionnelle, car on a la certitude de trouver une mission quand on le souhaite.





Quant aux entreprises qui embauchent, le supplément dédié à l'emploi du Parisien-Aujourd'hui en France fournit quelques pistes : la Grande Distribution avec 40.000 postes chez Carrefour, la restauration rapide ou encore l'armée qui recherche 24.000 soldats.

