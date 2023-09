INVITÉ RTL - Vente des carburants à perte : "Ils ont fumé la moquette", selon Richard Ramos, député MoDem

Les enseignes de la grande distribution, qui gèrent environ la moitié des stations-service de France, ont donc dit non mercredi 20 septembre, au projet de revente à perte du gouvernement. Invité de RTL ce jeudi, Richard Ramos, député MoDem du Loiret, a une autre piste pour faire baisser les prix du carburant : agir sur la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Une taxe qui représente "à peu près à 60 centimes" par litre, dit-il.

"Je ne veux pas la supprimer. À un moment donné, on ne peut plus mettre de l'essence. Je veux l'arrêter cette surtaxe, à partir du moment où on dépasse les 1,90 euro le litre. Ça me parait la moindre des choses. (...) Ma mesure serait aux alentours de 2 milliards d'euros. Cet argent, c'est du sur-budget. La politique, c'est des choix", dit-il.

Selon le député, "le gouvernement fait une erreur et je pense qu'il va s'entêter. On va demander à la grande distribution de vendre à perte, c'est une bêtise. (...) Je ne suis pas pour faire flamber le budget de l'État mais à un moment donné, il faut rendre l'argent aux Français. Maintenant, un matin, il y a un mec dans un bureau, qui décide qu'on va vendre à perte, mais ils ont fumé la moquette. Il faut que le gouvernement revienne là-dessus".