ÉDITO - Électricité : pourquoi la France est épargnée par les coupures pour l'instant

Cette semaine de froid était un bon test pour voir comment notre réseau était capable d'encaisser les moments de tension. Et pour l'instant, ça passe. La journée la plus tendue a eu lieu lundi 12 décembre, il y a 8 jours. On a consommé jusqu'à 82 Gigawatt au pire de la journée vers 19h... Or, un hiver normal, on atteint d'habitude les 90 Gigawatt.



Ce résultat a été obtenu grâce à notre discipline collective. On a réduit de 10% notre consommation et ça nous a permis de passer le pic sans encombre. Mais ça ne veut pas dire qu'on échappera tout l'hiver à des coupures. C'est d'ailleurs ce que va dire le patron de RTE ce matin. Il faut qu'on reste vigilants.

On a réduit notre consommation de 10%. Si vous les ajoutez au 82 GigaWatt qu'on a consommé lors du pic de la semaine dernière, on dépasse les 90 Gigawatt. Et là, ça commence à devenir tendu. Donc, le vrai danger, c'est le relâchement. Se dire que c'est bon : qu'on est passé et qu'on passera toujours. Il faut maintenir les éco-gestes et rester vigilants par rapport aux alertes EcoWatt.

Comme si on avait stoppé 3 réacteurs pendant la finale dimanche

RTE avait parlé d'un risque de coupure de courant si les températures chutaient. On a atteint les -6 à -11 degrés dans plusieurs régions ce week-end. La chance qu'on a eue, c'est que le pic de froid soit tombé un week-end. C'est-à-dire un moment où la consommation des ménages est beaucoup moins forte car tous les bureaux sont vides, les usines au ralenti.

Pour vous donner un ordre d'idée, au cœur de la vague de froid, on consommait 72 GigaWatt ce week-end au lieu de 90. Et on n'aura pas toujours une finale de Coupe du monde qui a fait chuter la consommation comme jamais. La France s'est arrêtée pendant un peu plus de 2 heures. C'est comme si on avait stoppé 3 réacteurs nucléaires d'un coup.



Mais il faut rester prudent. EDF a encore annoncé des retards dans le calendrier de mise en route des réacteurs en maintenance actuellement. Les deux qui devaient nous permettre de passer l'hiver sereinement et qui devaient repartir en début d'année, Penly et Golfech ne repartiront pas avant l'été. L'approvisionnement reste donc fragile et tout va dépendre de la capacité de nos voisins (Benelux, Espagne, Allemagne, Suisse et Italie) à nous approvisionner en cas de besoin. Pour l'instant, ça passe.

L'électricité va coûter plus cher en janvier

Donc, on poursuit les efforts. De toute façon, c'est bon pour notre porte-monnaie. C'est le mérite de ce fameux "signal prix". L'électricité et le gaz vont couter 15% de plus dans quelques jours, en janvier. Mais si on parvient à réduire notre consommation de 10 à 15% en décalant des lessives, en débranchant la cafetière, en faisant tourner la machine à laver la nuit, en mettant un couvercle sur une casserole d'eau et en éteignant les lumières... si on fait tout ça, on neutralise la hausse de notre facture.

