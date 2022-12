ÉDITO - Crise des visas avec l’Algérie : "Le réalisme a payé", selon Marie-Bénédicte Allaire

À écouter ÉDITO - Fin de la crise des visas : "Le réalisme a payé", selon Marie-Bénédicte Allaire 00:02:26

La fin de la crise des visas qui empoisonnait les relations entre la France et l'Algérie, mais aussi le Maroc et la Tunisie. Est-ce une bonne nouvelle pour le gouvernement ?

Oui, il y a un peu plus d'un an la France avait réduit de moitié les visas délivrés aux Algériens et aux Marocains, d'un tiers pour les Tunisiens. A Paris, on estimait que ces pays faisaient preuve de mauvaise volonté pour reprendre leurs ressortissants sous le coup de mesures d'expulsions.

À l'orée de la présidentielle, Emmanuel Macron, déjà dans son combat à venir contre Marine Le Pen, avait voulu taper du point sur la table. Ça a surtout servi à crisper les gouvernants de l'autre coté de la Méditerranée et pour leurs citoyens, se voir refuser sans raison des visas pour visiter leurs proches. C'était frustrant et vexatoire.

Ménager les susceptibilités

Comment cette affaire s'est-elle dénouée ? Disons que depuis le président a été réélu et a pris acte du fait que la rétorsion, ça ne marchait pas. Alors un travail discret à la fois technique et politique s'est tricoté au cours de plusieurs visites de responsables français.

À commencer par celle d'Emmanuel Macron, en Algérie, fin août suivi d'Elisabeth Borne et enfin des ministres et le réalisme a payé. La normalisation a été annoncée par Gérald Darmanin avec l'Algérie et par Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères avec le Maroc. Une action concertée par les deux ministères pour ménager les susceptibilités, toujours à fleur de peau quand il s'agit de la France.

Elisabeth Borne espère pouvoir compter sur le soutien des parlementaires LR pour voter le projet de loi sur l'immigration Marie-Bénédicte Allaire

Qu'est-ce que le gouvernement en espère ? Clairement de pouvoir remplir la promesse d'une bien meilleure exécution des fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire. Dès le rejet d'une demande d'asile, c'est une des mesures phares du projet de loi sur l'immigration qui va être débattu en début d'année au Parlement. Elisabeth Borne espère pouvoir compter sur le soutien des parlementaires LR pour le voter.

Ce soutien est-il acquis ? Non, car parallèlement, le texte de loi prévoit de créer un titre de séjour pour les travailleurs sans papiers déjà présents sur le territoire. La droite y voit une forme de régularisation massive. Eric Ciotti, le nouveau président des Républicains, demande d'ailleurs déjà quelles sont les contreparties négociées avec l'Algérie et le Maroc.

Gérald Darmain affirme que les OQTF ont progressé de 20% cette année, en particulier pour les personnes les plus indésirables mais le débat risque de s'enflammer à chaque fait divers tragique. Ces accords sur les visas, c'est peut-être un premier pas pour améliorer la situation. Et en tout cas, l'intérêt mutuel bien compris entre la France et ses voisins.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info