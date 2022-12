À son retour du Qatar lundi 19 décembre, l'équipe de France a été accueillie et remerciée par une foule de 50.000 personnes place de la Concorde, à Paris. Il manquait cependant un Bleu, Karim Benzema, qui avait annoncé quelques heures plus tôt sa retraite internationale à travers un message sur les réseaux sociaux.

"J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où j'en suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", a ainsi écrit le joueur pour cette annonce inattendue et faite dans un moment bien particulier. Le malaise entre le Ballon d'Or 2022 et l'équipe de France est palpable et malgré sa sélection, c'est un nouveau rendez-vous manqué.

À trois jours de l'entrée en lice des Bleus face à l'Australie, la blessure à la cuisse de Karim Benzema lors de l'entraînement avait été un coup de tonnerre. Les examens avaient montré une indisponibilité de trois semaines et des questions s'étaient très vite posées : dans quel état physique réel le joueur était-il arrivé au Qatar ? Pouvait-il envisager d'être pleinement compétitif ?

Après une visite de réconfort dans sa chambre de quelques coéquipiers, Karim Benzema a rapidement quitté le camp de base le lendemain matin. Le joueur est rentré à Madrid, avant de partir en vacances à La Réunion. Une fausse rumeur en Espagne l'a par la suite dit potentiellement apte pour le huitième de finale contre la Pologne, mais Didier Deschamps n'a jamais envisagé son retour dans la compétition.

De son départ à la finale de cette Coupe du monde au Qatar, l'ombre de Karim Benzema a toujours plané. Le tout avec quelques messages énigmatiques du joueur, mais aussi son soutien à l'équipe de France quelques heures avant d'affronter l'Argentine.

À écouter également dans ce journal

Inflation - Selon le "panier RTL", le prix du repas de Noël est en hausse de 15% comparé à l'année dernière.

International - La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole a recommandé lundi 19 décembre des poursuites pénales contre Donald Trump.

Culture - L'exposition événement consacrée à Johnny Hallyday ouvrira ses portes ce mardi 20 décembre à Bruxelles avant d'arriver à Paris en 2024.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info