ÉDITO - CPF : faire payer les salariés est "une mauvaise décision", selon Marie-Bénédicte Allaire

Crédit : Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Se former oui, mais en payant. Désormais, les salariés devront participer au coût de leur formation, qui était jusqu'à présent pris en charge par l'employeur dans le cadre du compte personnel de formation. Cette mesure, qui figure dans la loi de finances fraîchement adoptée, est pourtant une mauvaise décision. Une observation partagée par l'ancienne ministre du Travail Muriel Pénicaud, qui ne passe pourtant pas pour une gauchiste.

Parmi les arguments invoqués : trop de salariés ont recours au compte personnel de formation et cela coûte trop cher, ou encore ils utiliseraient à mauvais escient ce fameux CPF. Quelle hypocrisie ! Cela fait maintenant longtemps que la formation permanente, comme on l'appelait autrefois, ne sert plus à pratiquer son hobby préféré.

Depuis dix ans, les gouvernements successifs ont fait le ménage : l'offre de formation doit correspondre aux besoins du marché du travail. La véritable injustice est pour les salariés les moins bien payés, qui en ont le plus besoin pour évoluer ou même continuer à travailler et qui sont également ceux qui vont pâtir de cette mesure. Alors qu'ils devront débourser 20 à 30% du coût total de leur formation, beaucoup risquent d'y renoncer.

Le gouvernement ne doit pas être très fier de cette idée. Celle-ci est passée en catimini, par voie d'amendement, dans le budget. Le scandale de la formation est plutôt le temps qu'il a fallu pour interdire le démarchage auprès des salariés par téléphone ou par sms. Celui-ci est désormais interdit et puni par la loi. Une loi votée à l'initiative de parlementaires MoDem, même si le gouvernement l'a soutenue.

