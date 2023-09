ÉDITO - "Attendons un peu pour enterrer les Allemands", tempère François Lenglet

On n’en croit pas nos yeux. Un grand journal allemand a publié une tribune qui célèbre la France d’Emmanuel Macron. L’influent Der Spiegel, hebdomadaire de Hambourg, et souvent critique pour les travers et les échecs français, a publié, sous la plume d'un éditorialiste, un article intitulé : "la France, c’est l’Allemagne en mieux". Cet article mêle la contrition pour avoir critiqué Macron sans ménagement, et les félicitations pour nos succès économiques.

L'éditorialiste encense la croissance de notre pays, plus élevée en France qu’en Allemagne. Les prémices de la réindustrialisation aussi, en particulier dans l’automobile, secteur-roi en Allemagne, avec la première place décrochée par la France pour les investissements étrangers en Europe, qui signale un regain de compétitivité. L'article revient également sur le secteur de l'énergie, deux fois moins chère en France.

Une économie française plus dynamique et plus propre

Plus largement, c’est le dynamisme français que relève notre nouveau fan. Un dynamisme qui contraste, selon lui, avec l’immobilisme satisfait des Allemands. Les faits rapportés par le Der Spiegel sont incontestables. Par rapport au 31 décembre 2019, le PIB allemand a progressé de 0,2%, c’est-à-dire de rien du tout. En France, sur la même période, notre croissance a été de 1,5%.

Mais la zone euro connait une croissance de 3,5% en moyenne, et 5,5% pour l’OCDE. Pourtant, notre confrère oublie que la surprime française a été chèrement acquise, au prix d’une dépense publique beaucoup plus élevée, qui fait que notre dette publique est supérieure, en valeur absolue, à celle de l’Allemagne, alors que notre économie est 40% plus petite. Pour ce qui est des investissements étrangers, la France a pris la première place, et cela mérite un coup de chapeau.