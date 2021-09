Économie : combien coûtent les mesures promises par Emmanuel Macron ?

C'est une déclaration qui a marqué ce week-end très politique. Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, Xavier Bertrand, Président des Hauts-de-France et candidats à la Présidentielle, a vertement dénoncé la manière dont Emmanuel Macron utilisait, selon lui, l'argent du contribuable pour faire campagne. "Le quoi qu'il en coûte, pour la réélection d'Emmanuel Macron, il ne fait que commencer. On en serait à entre plus 5 à 7 milliards d'euros dépensés. Emmanuel Macron fait campagne avec le chéquier de la France."

5 à 7 milliards d'euros en quinze jours. Dit comme ça, on explose tous les plafonds de campagne, mais est-ce que ce chiffre est juste ? Dire que c'est un budget de campagne, c'est une lecture politique de Xavier Bertrand. Les comptes ont donc été faits depuis les annonces du Président à Marseille.

Les 23.500 sages femmes de l'hôpital toucheront une prime de 100 euros et une hausse de salaire : montant du geste 40 millions. Le Beauvau de la sécurité : 500 millions. Les travailleurs indépendants : 300 millions par an. La Prim'Rénov pour isoler les maisons : 2 milliards en 2022. Le chèque énergie : 580 millions supplémentaires. La pilule contraceptive prise en charge jusqu'à 25 ans : 21 millions. 50 millions pour la pêche, 170 millions pour le Fret ferroviaire, 600 millions pour l'assurance des agriculteurs.

4,2 milliards d'euros en 15 jours

Au total, cela nous fait 4,2 milliards d'euros annoncés en 15 jours. Si vous ajoutez Marseille, même si le financement n'est pas clair, on tombe sur le chiffre de Xavier Bertrand : 5,7 milliards.

C'est de la redistribution pour accompagner la reprise post-Covid. C'est en tout cas comme ça que le présente le gouvernement. En revanche, ce qui pose problème, c'est qu'on n'intègrera pas dans le prochain budget le plan de relance ni l'aide aux jeunes décrocheurs qui vont représenter encore quelques milliards supplémentaires.

