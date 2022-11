Disneyland Paris étrillé par 60 Millions de consommateurs

Le parc Disneyland Paris prendrait-il ses visiteurs les plus fidèles pour des idiots ? C'est la question que pose 60 Millions de consommateurs, qui met en évidence les défauts du Pass Annuel, un forfait spécial qui, en théorie, offre à ses adhérents un accès illimité au parc d'attraction marnovallien durant l'année.

Pour 499 euros, les détenteurs du Pass Annuel Infinity peuvent ainsi programmer une visite à n'importe quelle date du calendrier, sans se soucier des fluctuations de prix auxquelles sont soumis les billets d'entrée classiques. Ceux qui possèdent un Pass Magic Plus peuvent, eux, se rendre à Disneyland Paris 350 jours par an pour 369 euros. Enfin, le Pass Magic Flex garantit l'accès au parc à thèmes 300 jours par an pour 319 euros.

Des offres soumises à de nouvelles conditions, puisque les acquéreurs de ces passeports doivent désormais passer par la case de la réservation, qui leur est imposée pour toute visite. La mention "soumise à disponibilité" s'est également glissée dans les petites lignes du contrat, mis en place après le premier confinement pour réguler le flux de visiteurs. Une précaution qui, deux ans plus tard, est toujours d'actualité, font remarquer nos confrères.

Des quotas générateurs d'injustices

Face à cette nouvelle contrainte, les adeptes du Pass Annuel font entendre leur mécontentement. Des plaintes justifiées selon les journalistes du magazine mensuel, qui ont épluché le calendrier de réservations des prochains mois. Et, surprise, les Pass Annuels seraient bel et bien lésés par rapport aux visiteurs occasionnels. Alors que les week-ends de novembre et de décembre 2022 affichent complet pour les Pass, les réservations sont tout à fait possibles aux mêmes dates avec un billet classique.

Comment Disneyland Paris justifie-t-il ce nouveau dispositif ? 60 Millions de consommateurs est parvenu à se procurer des éléments de réponse, confirmant l'hypothèse d'un abonné au Pass Annuel Infinity : le parc a bien recours à des quotas pour les détenteurs de Pass. Une information ébruitée par une source interne, qui a requis l'anonymat auprès du journal. "Cela nous aide à maîtriser notre capacité d’accueil et à offrir à nos visiteurs une expérience unique", s'est ensuite justifié le groupe, contacté par la rédaction du magazine.

Les abonnés aux Pass mis sur liste d'attente

Comme lot de consolation, Disneyland Paris propose une alternative aux utilisateurs de Pass : "Un système de liste d'attente permet de s’inscrire sur une date indisponible afin d’être enregistré en cas de désistement". Une roue de secours qui ne jugule pas la perte d'adhésions aux formules annuelles, que boudent de nombreux habitués de longue date du parc : "Nous n’avons pas renouvelé nos deux Pass Infinity, nous les avions depuis 6 ans mais les réservations sont trop pénibles", a confié un internaute sur Facebook, cité par 60 Millions de consommateurs. Les retards de renouvellement des Pass constatés ne risquent pas d'arranger les choses.

