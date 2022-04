Disneyland Paris fête ses 30 ans d'existence et va continuer à investir

"Vous voyez, tout autour de vous, ici, il y a 30 ans, il n’y avait que des champs !" se remémore Philippe Descrouets, maire de Serris et président de "Val d’Europe agglomération". "Des champs et quelques lapins aussi !", renchérit, hilare, Christophe Giral, le directeur immobilier d’Eurodisney. Au sommet du plus haut immeuble de Val d’Europe, à quelques kilomètres du parc et de son château iconique qui pointe à l’horizon, les deux hommes se félicitent, 30 ans après la création de Disneyland Paris.



Le plus américain des parcs souffle aujourd'hui ses 30 bougies. Le 12 avril 1992, était inauguré Eurodisney désormais devenu Disneyland Paris, un nom connu du grand public et qui fait toujours rêver nombre de touristes étrangers. Depuis l’ouverture des parcs en 1992, 375 millions de visiteurs sont venus s'y divertir.

"Lorsqu’on a ouvert le parc, il y avait ici 5.000 habitants, et quelques dizaines d’emplois agricoles. Aujourd’hui il y a 63.000 emplois directs et indirects avec plus de 50.000 habitants !", souligne Christophe Giral, le directeur immobilier d’Eurodisney. A Val d’Europe, l’agglomération qui compte une dizaine de communes les plus proches de Disney, plus de 6.000 entreprises se sont en effet implantées.

Disneyland Paris a contribué à l'essor de Val d'Europe

"Disney était le premier employeur, mais désormais, l’entreprise pèse moins au regard des autres emplois. C’est-à-dire que le tourisme n’est même plus la première source d’emploi ici. C’est une fierté", ajoute Philippe Descrouets, président de Val d’Europe agglomération qui explique travailler main dans la main avec le parc, gros pourvoyeur d’emploi, pour que les salariés s’installent dans les villes alentours.



"Les trente prochaines années, on les voit en total partenariat avec Disney. On a envie d’une ville plus verte et on a envie que les gens vivent ici, travaillent ici, et pas forcément qu’ils rentrent sur Paris", insiste l’élu qui refuse le terme de "cité-dortoir" pour qualifier Val d’Europe.

"Disneyland aurait pu pousser le département à mettre plusieurs crèches pour les habitants et employés de Disneyland Paris" regrette néanmoins Djamila Ouaz de la Cfdt. Pour autant, l’élue du personnel salue elle aussi cet anniversaire : "L'immobilier reste trop cher mais le développement de cette région est franchement admirable ! Chapeau bas."

Le royaume de Mickey compte encore embaucher pour s’agrandir

Mais derrière la magie vendue par Disney, il faut bien entendu des salariés et ils sont nombreux. 16.000 travaillent aujourd’hui pour le parc. Guillaume Da Cunha, le vice-président pour les ressources humaines tire lui aussi le bilan de ces 30 ans passés en France. "Plus de 600 accords ont été signés depuis 1992 avec les partenaires sociaux." explique le DRH qui ajoute que 6.000 recrutements seront finalisés cette année.



"La crise COVID est toujours là" tempère Djamila Ouaz de la Cfdt Disneyland. "Il y a beaucoup d'instabilité avec le tourisme mais heureusement les touristes européens sont fidèles, on reste optimiste notamment avec les nouveaux projets", conclut la syndicaliste.

Disneyland Paris, composé aujourd’hui de deux parcs, va continuer de s’agrandir et tenter de faire revenir des visiteurs qui ont cruellement manqué notamment pendant la crise sanitaire où le parc a dû fermer ses portes. Un évènement rarissime.

Dès cet été, l’Avengers Campus, une nouvelle zone dans le Parc Walt Disney Studios ouvrira. Un moyen pour l’entreprise de montrer qu’elle investit toujours sur le marché français. La compagnie va embaucher pour cela 350 personnes pour plusieurs types de métiers : responsable d’attraction, cuisinier ou encore technicien de maintenance… Au-delà de 2022, l’entreprise, qui possède encore des terrains pour s’agrandir grâce à l’Etat français, compte ouvrir un nouveau "Land" dans le parc, mais consacré cette fois-ci à la Reine des neiges.