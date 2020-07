publié le 15/07/2020 à 09:20

C'est le jour-J pour Disneyland Paris qui peut enfin rouvrir ses portes ce mercredi 15 juillet. Beaucoup de précautions ont été prises pour limiter la propagation du coronavirus. Désormais, il faut réserver en ligne à l'avance et le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Il y a du gel hydroalcoolique un peu partout, des distances à respecter… Mais tout est prêt, et les équipes attendent les visiteurs avec une impatience énorme.

"Je sens vraiment une énergie, un engouement", confie Marco Bernini, vice-président des opérations, qui semble ressentir la même émotion qu'à l'ouverture du parc en 1992. "Il y a 28 ans, c'était : 'ne t'inquiètes pas, on va être prêts pour le 12 avril !' Et là les gens commençaient à dire 'ne t'inquiètes pas, on va être prêts pour le 15 juillet.' C'est comme si c'était une première ouverture."

Dans les jardins du labyrinthe d'Alice au pays des merveilles, l'heure est aux ajustements. "On regarde si tout est bien arrosé, bien taillé, bien tondu. Aujourd'hui, on offre vraiment un spectacle très beau à nos visiteurs", assure Pierrick Paillard, chef exécutif horticulture.

Dans les restaurants aussi tout le monde s'active. "La passion revit, la magie revient à nous", s'exclame pour sa part Gérald Vaux, chef exécutif de Disneyland Paris. Mais le plus impatient de tous reste sans aucun doute Mickey. La souris aux grandes oreilles sera toutefois privée de photos et d'embrassades avec les visiteurs.

