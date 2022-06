Disneyland Paris : un employé ruine une demande en mariage, le parc s'excuse

Voici une demande en mariage qui ne s'est malheureusement pas passée exactement comme prévue. Ce vendredi 3 juin, un Américain a souhaité demander la main de sa compagne dans le célèbre Disneyland Paris, mais le couple a été brusquement interrompu par un employé du parc. La magie n'a clairement pas fonctionné sur ce coup-là.

Mise en ligne sur les réseaux sociaux et notamment sur la plateforme Reddit outre-Atlantique, la scène a été visionnée des milliers de fois et a fait scandale. On y voit un homme s'agenouiller en face du château mythique de la Belle au Bois Dormant et sortir une bague sous les acclamations de la foule présente sur place. Mais alors qu'il présente le bijou à sa compagne, un membre des équipes du parc interrompt la scène et invite les deux protagonistes à changer d'endroit.

Durant cette demande, le couple se trouvait en effet dans une zone interdite aux visiteurs. Nos confrères du Parisien ont notamment expliqué que cet endroit était interdit d’accès au public, car il s'y trouve des engins pyrotechniques dangereux. Un homme se présentant comme le meilleur ami des deux principaux concernés, a de son côté expliqué sur Reddit, qu'ils avaient obtenu une autorisation de monter sur la scène. Face à l'ampleur qu'a pris cette affaire sur les réseaux sociaux, la direction du parc se serait excusée auprès du couple : "Nous regrettons la façon dont cela a été géré. Nous nous sommes excusés auprès du couple concerné et avons proposé d’arranger les choses", ont ainsi rapporté les médias américains.

Il faut noter que le parc d'attraction propose sur son site des prestations payantes pour réaliser sa demande en mariage ou célébrer son union au pied du célèbre château.

