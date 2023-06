INVITÉ RTL - TER, Intercités : Clément Beaune souhaite des baisses de tarifs pendant l'été

"Nous proposons le TER illimité pour 29€ tout l'été". La proposition est signée du député La France insoumise de la Somme François Ruffin. Peut-elle être reprise par le gouvernement ? "Oui c'est une bonne idée d'avoir des mesures simples lisibles de billets moins chers", a indiqué Clément Beaune, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 25 juin.

Mais le ministre en charge des Transports souhaite "aller plus loin". "Dans les prochains jours, j'annoncerai un certain nombre de mesures tarifaires, des mesures de réduction, notamment pour l'été sur les trains Intercités", a-t-il expliqué.

Ces mesures viseront "tous les usagers parce que je pense qu'on a droit aux vacances même quand on a plus de 25 ans et qu'on part en famille", a ajouté Clément Beaune. Le ministre des Transports prône la mise en place d'un passe avec des prix "attractifs sur l'ensemble des trains".

