Un pesticide classé cancérogène, mutagène et reprotoxique est malencontreusement présent dans des lots de pain de mie circulant dans toute la France depuis une dizaine de jours. Plus précisément des résidus d'oxyde d'éthylène qui ont été détectés dans un ingrédient utilisé dans la fabrication de pain de mie.

Sept lots vendus sous les marques Chabrior, Netto, Monoprix et Franprix dans les magasins Intermarché, Netto, Franprix et Monoprix sont concernés et ne doivent pas être consommés. Le magazine s'interroge d'ailleurs de "la présence de ce pesticide dans un ingrédient d’origine française, car l’Union européenne interdit de traiter les denrées alimentaires avec de l’oxyde d’éthylène."

Selon Monoprix et Franprix, "un lot de gluten, issu de blés origine France, était la cause de la contamination" et "des recherches scientifiques sont en cours afin d’expliquer ces résultats analytiques". Outre le risque de favoriser l'apparition d'un cancer, la consommation de ce pesticide peut potentiellement affecter la fertilité ou le développement d'un enfant à naître.