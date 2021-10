Dégât des eaux : quels sont les bons réflexes à avoir ?

Qui n'a jamais fait face à un dégât des eaux ? Grand classique des assureurs, il est pourtant souvent mal appréhendé au moment où votre plafond commence à perler. Comment réagir efficacement ?

La garantie de dégât des eaux est comprise dans l'assurance-habitation et tous les contrats multirisque. Que couvre-t-elle exactement ? Les risques qui sont liés à l'action de l'eau. Ça peut paraître basique, voire un peu simpliste, mais ça ne l'est pas, parce que les dégât des eaux sont multiples.

La première chose à faire lorsque vous voyez de l'eau chez vous, quelque soit la raison, c'est de prévenir votre assurance. Vous avez cinq jours pour le faire. Il faut aussi remplir un constat amiable, comme d'habitude. Soyez le plus complet possible dans ce que vous allez décrire. Car c'est ce qui, ensuite, va figer votre litige.

Quels sont les bons réflexes ?

Les bons réflexes, les voici : je contacte mon assureur, je constate ce qui s'est passé. Et puis ensuite, je fais attention à bien rédiger mon constat. Je ne touche pas à ce qu'il y a chez moi. Je ne jette aucun objet. Je ne prends pas de "mesures conservatoires" particulières (c'est-à-dire des mesures pour empêcher un dommage), sauf évidemment éponger.



Ne touchez à rien ! Prenez des photos, parce que tous ces éléments vont vous servir pour donner à votre assureur, qui va ensuite mandater ou non un expert. Si votre sinistre est estimé à 1.600 euros ou plus, l'expert d'assurance va venir chez vous. Il va constater, il va faire le tour, il va rédiger un rapport et il va ensuite faire une proposition de remboursement, ou de prise en charge du sinistre.

Dans le cas où le sinistre vient de l'appartement du dessus, par exemple, c'est différent. Et là, il y a des règles très particulières. En l'occurrence, c'est la combinaison de trois articles du Code civil : l'article 1382, 1383 et 1719, qui sont issus de la loi du 10 juillet 1965 de la Loi sur la copropriété, qui nous précise que la victime du dégât des eaux peut obtenir la réparation auprès du propriétaire du logement dans lequel la fuite a pris naissance.

