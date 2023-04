Crise bancaire : peut-on revivre une crise mondiale comparable à celle de 2008 ?

La place financière de Wall Street, à New York (Illustration)

Après les difficultés de la Silicon Valley Bank, puis de Crédit Suisse, les alertes se multiplient sur les banques. Mais de toutes parts on entend "ce n'est pas aussi grave qu'en 2008". Quelles sont les différences entre la situation actuelle et celle de l’époque ?

La première différence, c'est qu'à l’époque personne n’avait connu une crise bancaire et financière depuis 1929. Du moins dans les pays occidentaux. Cela existait dans les pays d'Amérique du sud, éventuellement en Afrique. Mais celles et ceux qui étaient adultes en 1929 n’étaient plus aux affaires en 2008.

Il y avait donc une ignorance totale sur les mécanismes fondamentaux de cette crise, sur même la possibilité d'une crise bancaire. C’était considéré comme une épidémie de peste. C’est-à-dire quelque chose qui avait existé mais qui ne pouvait plus réapparaître. Alors qu’elle était très prévisible, cette crise de 2008 n'a pas été prévue !

La naïveté des élites financières en 2008

Alan Greenspan, l’ancien président de la Réserve fédérale américaine, a confié son "grand désarroi" après la crise des subprimes. Accusé d'avoir favorisé la formation de cette gigantesque bulle spéculative en menant une politique monétaire laxiste, ce dernier ne pensait pas que cela pouvait arriver.

Greenspan a même admis que cette crise remettait en cause la supériorité d'un système, celui du "free market" auquel il avait toujours cru. C’est dire l’extraordinaire naïveté des élites financières. Aujourd’hui, la situation est très différente. Parce qu’on a encore la mémoire très vive de ces événements, donc on est prêts intellectuellement.





>> Hors-série Lenglet-Co, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et des mutations économiques, en Europe et dans le monde. Le journaliste en profite aussi pour tordre le cou à de nombreuses idées reçues sur l'économie.

