Déconfinement des restaurants : "Un protocole sanitaire" en élaboration

publié le 24/04/2020 à 13:16

Le chef de l'État a reçu ce vendredi 24 avril, à l'Élysée, les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Ils accusent 90% d'activité en moins depuis la fermeture de leurs établissements due à l'épidémie du coronavirus. Laurent Fréchet, président de la branche Restaurateurs du Groupement national des indépendants de l'Hôtellerie et de la Restauration, a assisté au rendez-vous avec Emmanuel Macron pour définir des grandes lignes du déconfinement.

"Pour l'instant il n'y a pas d'indications sur une date de reprise. Nous élaborons un protocole sanitaire. On prévoit les grandes lignes du projet qui reposent sur 3 grands principes : informer, former et prévenir. À partir de ce protocole sont écrites des fiches métiers très claires qui définissent pour chaque poste les précautions à prendre pour pouvoir rassurer nos salariés et nos clients afin d'envisager une réouverture la plus rapide possible. La distanciation sociale qui se fera entre groupes. On propose des tables de convives de maximum huit personnes avec un mètre entre les différents groupes", assure Laurent Fréchet.

"La date idéale c'est de pouvoir rouvrir au plus vite tout en assurant aux salariés et aux clients un véritable protocole sanitaire. Il faut qu'on puisse fabriquer des programmes d'adaptation, et cela peut être fait mardi ou mercredi prochain", affirme-t-il.