Copropriété : leur Syndic est aux abonnés absents et les laisse livrer à eux-mêmes

Catherine habite depuis plus de 20 ans dans un immeuble dans le Val-De -Marne. Des travaux devaient être réalisés dans la copropriété depuis 2016, et le Syndic devait s’en occuper. Une A.G. a été organisée en novembre 2019, mais Catherine n'a toujours pas le procès-verbal de cette assemblée. Depuis, le gérant ne répond quasiment plus...



Catherine est abandonnée et les problèmes s’accumulent. Au bout du 3e trimestre 2020, elle se rend compte qu'elle n'a plus accès au compte bancaire de la copropriété. Ses virements pour payer ses charges sont rejetés, comme ceux de ses voisins. Ce qui engendre plusieurs soucis.



L’entreprise a fini des travaux en 2020 n’aurait toujours pas été payée en totalité. Le 12 avril dernier, tous les copropriétaires ont reçu dans leur boîte aux lettres un état du compte de l’entreprise de nettoyage de la copropriété. Et elle remarque que le Syndic a un manque à payer de 1.720 euros ! Mais à l'heure actuelle, Catherine n'a aucune réponse de ce fameux Syndic. Elle leur envoie des courriers qui restent sans réponse.

Payer les pots cassés des non réponses du Syndic

L’ensemble de la copropriété paye les pots cassés des non réponses du Syndic. Catherine est, elle, investie de force dans les démarches de la copropriété alors qu'elle ne connaît pas le monde du Syndic.

Aujourd'hui, cette habitante est épuisée moralement et se bat contre un Syndic qui n’a comme arme que le silence. Elle ne peut plus payer ses charges depuis octobre 2020 et elle a peur que des entreprises la lâchent. En appelant à l'aide Julien Courbet, Catherine espère que le Syndic lui donne enfin l’état financier de la copropriété et réalise une nouvelle Assemblée Générale rapidement !

