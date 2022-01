Consommation : les gouttes "anti-odeur de merde" dangereuses pour la santé ?

Vous êtes utilisateur régulier - ou occasionnel - des fioles de "Post-poo drops" plus connues sous le nom de "gouttes anti-odeurs de merde" de la marque Aesop ? Il va falloir les ramener immédiatement dans votre magasin.

Ces gouttes pourraient, en effet, entraîner un arrêt respiratoire, des intoxications. Elles représenteraient en outre un risque environnemental, selon la notice de rappel diffusée par Rappel Conso, plateforme officielle de l'administration. Dans le détail, l'ingestion des gouttes ou la pénétration du produit dans les voies respiratoires peuvent être mortelles. Au contact de la peau, un risque d'allergie cutanée est également mis en avant.

Les autorités conseillent désormais de "ne plus utiliser le produit" et de le "rapporter (...) au point de vente". La liste des distributeurs qui ont eu ce produit dans leurs rayons est consultable en ligne. Ces fioles ont été distribuées en France entre décembre 2015 et octobre 2021, dans toute la France notamment dans la marque Aesop.

Concrètement, il vous faudra vous rapprocher de l'endroit où vous avez acheté ces fameuses fioles anti-mauvaises odeurs. Dans un second temps, un remboursement vous sera accordé.