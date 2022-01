États-Unis : Tesla rappelle près de 500.000 véhicules à cause de problèmes de coffre

Mauvais alignement de loquets ou usure excessive de câble... Le géant de l’électrique a été contraint de rappeler un demi-million de Model 3 et de Model S en raison de problèmes liés aux coffres des véhicules. Le 21 décembre, des documents ont été transmis à l'agence de sécurité routière américaine, la NHTSA, qui a pris acte de ce rappel.

Au total, 356.309 Model 3 et 119.009 Model S sont visés par cette procédure. En cause : l'ouverture et la fermeture répétées de la porte du coffre des Model 3 "susceptibles de provoquer l'usure excessive du câble coaxial" connecté à la caméra de recul. Un défaut qui pourrait rendre la caméra indisponible pour le conducteur.

L’alignement défaillant d'un des loquets du coffre situé à l'avant des véhicules Model S pose également problème. "Le coffre avant est susceptible de s'ouvrir inopinément et d'obstruer la visibilité du conducteur, ce qui augmente le risque d'accident", a indiqué Tesla.

Aucun accident signalé

D'après le fabricant automobile, 1% des Model 3 et 14% des Model S rappelés présenteront le vice de fabrication.

Pour corriger les dysfonctionnements relevés sur les Model 3, le constructeur envisage d'installer gratuitement un nouveau harnais et un nouveau protège-câble. Pour les Model S, un simple repositionnement du loquet de sécurité devrait être suffisant, selon l’entreprise américaine qui précise que les clients ayant payé pour cette opération avant le rappel ne devraient pas être remboursés.

Enfin, Tesla a indiqué qu’aucun accident afférent à ces défaillances techniques n’a été porté à sa connaissance.