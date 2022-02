Conso : pourquoi des marques de café ont disparu de certains supermarchés ?

Pas de panique, il n'y a pas de pénurie de cafés. Depuis quelques temps, dans certains rayons de supermarchés, des marques de café sont devenues introuvables. C'est le cas notamment des cafés "Grand Mère", "Senseo", "Jacques Vabre" ou encore "Maxwell".

À l'origine, un conflit commercial entre industriels et distributeurs qui sont en pleines négociations. Chaque année, à cette période, ils tentent de fixer les prix des produits que les consommateurs vont acheter. Le groupe Intermarché a tenu à informer ses clients de ce qu'il se passe en coulisses. D'après le groupe, le géant néerlandais qui détient les différentes marques de cafés souhaite imposer une hausse de prix de 25 %. Alors qu'Intermarché aurait tenté de négocier, la multinationale aurait décidé de ne plus livrer l'enseigne.

Une bagarre commerciale qui n'étonne pas Rodolphe Bonnasse, expert de la grande distribution, qui se montre confiant sur la suite des évènements : "Très vite, l'ensemble des acteurs retrouvent la raison. D'un côté, l'industriel a quand même envie de vendre ses produits et de l'autre, Intermarché veut offrir le café préféré de ses clients à ses clients. Normalement, on arrive au bout des négociations à trouver un accord mais parfois, c'est très douloureux et cela peur mettre un peu de temps."

La partie de poker devrait durer encore trois semaines. La fin des négociations entre distributeurs et industriels est prévue pour le 1er mars.