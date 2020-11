Confinement : les demandes de raccordement à la fibre optique explosent

publié le 19/11/2020 à 12:34

Le gouvernement a expliqué que le déconfinement n’était pas encore à l’ordre du jour, et que si des assouplissements allaient être mis en place, la prudence serait toujours en vigueur. Dans ce cadre, le télétravail devrait rester la norme encore plusieurs semaines. C’est pour cela que plusieurs centaines de milliers de Français accélèrent leur transition numérique en s’abonnant à la fibre optique.

Sur son palier, Anne attend un technicien "comme le Messie". En télétravail avec son mari, le débit n’est pas assez puissant, si bien que le partage de connexion avec le smartphone est régulier. "On ne peut pas se permettre d’avoir des réunions qui s’entrecoupent, de perdre 10 minutes à se connecter", explique Anne à RTL.

"Pendant le confinement on a plus d’installation. Les gens se mettent plus sur la fibre parce qu’ils veulent une qualité", révèle Sarah, technicienne. Chez Orange, on enregistre 8.000 raccordements par semaine, contre 5.000 il y a un an à la même époque. Les autres opérateurs observent la même tendance chez les particuliers, autant que chez les professionnels.