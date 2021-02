publié le 17/02/2021 à 13:25

Émission culinaire comme Top Chef, confinement de ces derniers mois : Françaises et Français adorent passer derrière les fourneaux. Toutes et tous consacrent désormais 61,50€ par personne chaque semaine, à la cuisine.

Les ventes de robots ménagers se sont envolées, tout comme les ventes de livres de cuisine. Les ventes de farine ont bondi de 38%, le sel, le poivre et les aromates eux... de 20% ! Les ventes de couteaux et casseroles ont bondi de 20% l'an dernier, et les livres de cuisine, pendant le confinement de 30%.

"Dans les choses les plus étranges avec un taux de croissance absolument fabuleux, c'est le grand revival de la machine à pain, s'étonne au micro de RTL Olivier Garcia, directeur produits de Fnac Darty. Il y a dix ans c'était un produit extrêmement à la mode qui était depuis un peu tombé en désuétude." En 2020, le taux de croissance des ventes de machine à pain atteint 98%.

Les enfants aussi !

"Vous avez aussi le batteur qui permet de préparer des tas de choses chez vous, des crêpes des soupes etc., poursuit Olivier Garcia. Et puis les robots de préparation culinaire voire des robots pâtissiers avec un taux de croissance de 20-25% et des prix de vente moyens autour de 800 et 1.500 euros."

Les enfants qui aiment bien imiter papa-maman s'y mettent aussi. Ils ont partagé leurs préparations culinaires avec, selon Play Doh, des ventes en hausse de 24% pour pour tout ce qui est machine à fabriquer des burger, pizza, et chocolats en pâte à modeler.

> Confinement, couvre-feu : les ventes d'ustensiles de cuisine ont explosé en 2020 Crédit Média : Valentin Houinato/RTL | Durée : 01:39 | Date : 17/02/2021